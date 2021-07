Na recente dood van 10-jarig meisje in Amerika: hoe vaak en waar komt de pest nog voor?  

Toch komt de pest nog maar zelden voor. "In de middeleeuwen zijn miljoenen mensen gestorven aan de pest, maar dat is nu niet meer het geval. Per jaar worden over de hele wereld zo’n 1.000 infecties vastgesteld. In landen als Madagaskar en de Democratische Republiek Congo komt het nog regelmatig voor, maar vooral in afgelegen gebieden. Op dit moment heb je in het Noord-Oosten van Congo een epidemie van de builen- en longpest. In 2017 was er in Madagaskar een grote uitbraak, die tot in de hoofdstad reikte, met honderden doden."