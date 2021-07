Na iets zuiniger coronajaar stijgt onze ecologische voetafdruk opnieuw met 6,6 procent

"Door onze overmatige ontbossing, overbevissing en CO2-uitstoot zouden we 1,7 keer de capaciteit van de aarde nodig hebben om verder te gaan zoals we nu doen", reageert Vandenberghe. "Onze Belgische voetafdruk blijft bij de hoogste van de wereld. De klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis zijn daar het gevolg van. We moeten dringend onze voetafdruk terugbrengen naar een niveau dat de planeet aankan. De kost om dat te doen is vele malen kleiner dan wanneer we de ecologische crisis helemaal laten ontsporen." Al sinds het begin van de jaren zeventig is het tekort steeds groter geworden.