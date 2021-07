ELZ Schelde-Leie bezorgd over lage vaccinatiegraad bij jongeren: "Geen weigeraars, maar beetje nonchalant"

In de eerstelijnszone Schelde-Leie willen ze een versnelling hoger schakelen bij de vaccinatiecampagne bij de jongeren. In de hele zone is er een vaccinatiegraad van ongeveer 94 procent bij volwassenen, maar weinig jongeren reageren op hun uitnodiging om zich te laten vaccineren. Volgens coördinerend arts Johan Matthijs is dat niet omdat ze hun vaccin weigeren, maar vooral uit nalatigheid of nonchalance: "Dat komt een beetje omdat ze in vakantiesfeer zijn."