Enkele straten in Heuvelland opnieuw blank na regenval: "De modder is het ergste"

Het water is gisterennamiddag gelukkig niet binnengestroomd in de huizen, zoals maandag wel het geval was. De bewoners moesten wel opnieuw de opritten en terrassen kuisen. En dat was niet naar de zin van de 65-jarige Murielle Deleu: "Twee keer in nog geen 24 uur en nu was het nog slechter. Het is niet binnengekomen in de huizen gelukkig maar het blijft een ramp hé en dat komt allemaal van het land. Dat is al jaren bezig, het is het water niet alleen hé, het is die modder. Dat is zwaar en dat blijft plakkken."