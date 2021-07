Spoor van vernieling na zware regenval in Noord-Italië, puin hoopt zich op in Comomeer, meer noodweer verwacht 

Ook in de dorpen is men begonnen met het herstellen van de schade aan de openbare infrastructuur zoals wegen en bruggen. Zo wordt er onophoudelijk gewerkt om de wegen opnieuw vrij te maken. Toch blijven nog een heel aantal straten afgesloten omdat de schade te groot is.



Brandweer, politie, civiele bescherming en vrijwilligers zijn continu in de weer. Ook bewoners proberen zo veel mogelijk puin uit hun huizen te ruimen. Sommige getroffen gemeentes organiseren inzamelacties voor de ontheemde gezinnen.

Maar het gevaar is nog niet geweken want ook de komende dagen waarschuwen de autoriteiten voor noodweer in het uiterste noorden van Lombardije.