Europa zet wellicht licht op groen voor subsidies aan gascentrales

Volgens de wet op de kernuitstap gaan in 2025 de kerncentrales in Doel en Tihange dicht. Op dat moment zal ons land twee of drie gascentrales nodig hebben om, minstens in een overgangsperiode, voldoende elektriciteit te hebben. Die centrales zullen soms wel maar vaak ook niet werken, en dus niet rendabel zijn.

Om toch investeringen voor die centrales aan te trekken, wil ons land daarom werken met subsidies. Voor die subsidies moest België de goedkeuring van de Europese Commissie krijgen, om te vermijden dat het niet om verdoken staatssteun gaat. De goedkeuring werd aangevraagd door de vorige federale regering. In september vorig jaar kondigde de Europese Commissie aan dat ze een diepgaand onderzoek begon omdat ze een aantal bezwaren had tegen het plan.

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) had de voorbije maanden intens overleg met de verschillende betrokken Eurocommissarissen Margrethe Vestager (Mededinging), Frans Timmermans (Klimaat) en Kadri Simson (Energie). Op een technische vergadering vorige vrijdag werden de laatste punten uitgeklaard. Vandaag is de formele schriftelijke goedkeuringsprocedure van de Europse Commissie begonnen. Minister Van der Straeten verwacht een positieve eindbeslissing van de Commissie in de tweede helft van augustus.