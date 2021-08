Fietsers op ronde in Limburg voor een Europese ecoscore

De procedure voor zo’n burgerinitiatief is niet makkelijk. Toch geloven de initiatiefnemers erin zegt Floriane Vanderghiste: “1 miljoen mensen is veel maar dat cijfer moeten we verzamelen in heel Europa. En als het niet zou lukken hebben we het thema toch op de agenda gezet. Sowieso zijn er nu al winkelketens zoals Colruyt en Decathlon bezig met een ecoscore maar we willen een algemeen systeem waarbij de ecoscore op een uniforme en transparante manier gemeten wordt.”

De fietstocht gaat in 10 dagen van Brussel naar Luxemburg. Onderweg proberen de fietsers zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met het idee. Bij lokale besturen proberen ze ook steun te vinden. “Vandaag zijn we al ontvangen in Hasselt, en we gaan nog naar Alken en Sint-Truiden. Op die manier proberen we zoveel mogelijk partners te vinden. We gaan ook langs bij organisaties die onze zaak willen steunen. Zo gaan we uiteindelijk wel aan de nodige handtekeningen geraken.”