Geen coronamaatregelen op Druivenfeesten in Overijse "voor wie volledig gevaccineerd is of negatief test"

De Druivenfeesten gaan door in openlucht op twee pleinen in het centrum van Overijse: het Justus Lipsiusplein en het Begijnhofplein. Dit jaar zijn er dus geen activiteiten op het Stationsplein of in de Markthal, want dat is momenteel een vaccinatiecentrum.

“De twee pleinen worden afgesloten, zodat je via één ingang naar binnen moet”, zegt schepen van Feestelijkheden Leo Van Den Wijngaert (Overijse 2002). “Enkel wie een vaccinatiepas heeft waaruit blijkt dat je volledig gevaccineerd bent mag binnen en krijgt een armbandje. Ook een negatieve PCR-test van de voorbije 48 uur is toegelaten. Elke dag heeft het bandje een ander kleur, zodat we duidelijk kunnen zien wie al gecontroleerd is geweest en we niet nodeloos bezoekers meermaals moeten controleren als ze van het ene naar het andere plein gaan.”