BEKIJK - Goed nieuws voor Maaslanders: veerponten voor fietsers en wandelaars weer toegankelijk

De drie voet-en fietsveren liggen in Ophoven, Rotem en Uikhoven. Gisteren zijn er proefvaarten gedaan. Er staat wel nog een sterke stroming, maar toch is het voldoende veilig om ze weer in de vaart te brengen.



Over het autoveer in Meeswijk is voorlopig nog geen nieuws: "We hebben een aantal tests gedaan en het blijkt dat we de veerponten weer kunnen gebruiken", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). "Het autoveer is nog niet operationeel, maar het is alvast goed nieuws dat fietsers en wandelaars wel de brug kunnen oversteken."