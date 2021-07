Jongere verwondt twee opvoeders met mes in MFC De Hagewinde in Lokeren

De jongere in kwestie werd op die afdeling van MFC De Hagewinde geplaatst door de jeugdrechter. Maakte die dan een inschattingsfout? Volgens Vanacker niet. "Ik zou het zeker geen fout noemen. Achteraf is het natuurlijk veel makkelijker om zoiets vast te stellen, dan aan het begin van een traject. Want je wil de jongere aan het begin van zijn traject natuurlijk alle kansen bieden. En pas na een tijdje merk je dat dat jammer genoeg niet lukt en dat die persoon meer nood heeft aan beveiliging, beheersing en afgrenzing."

Toch zal het centrum er zijn lessen uit trekken. "Ik denk dat we bij de instroom nóg meer een risicotaxatie moeten doen of de jongere wel thuishoort in deze setting. We hebben een heel geavanceerde werking, wij bieden een mix van een positief leefklimaat en veiligheid. Maar we moeten nog strenger gaan oordelen of jongeren hier wel op hun plek zitten", besluit Vanacker.