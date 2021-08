AZ Groeningeziekenhuis in Kortrijk krijgt groen licht voor laatste bouwfase

In 2005 werd gestart met de bouw van de nieuwe campus aan de Kennedylaan en in 2010 openden de deuren van het eerste deel van het nieuwe ziekenhuis. In 2017 werd de tweede bouwfase afgewerkt en verhuisden alle campussen in de binnenstad naar de Kennedylaan, met uitzondering van de Reepkaai.

De 10 bedden in de palliatieve en 90 bedden in de revalidatieafdeling kunnen pas verhuizen als de C-vleugel helemaal is afgewerkt. Het gaat over een blok van zo’n 9.000 vierkante meter op de strook die nu dienst doet als parkeergelegenheid. Met de voltooiing in 2025 wordt AZ Groeninge een volwaardige gezondheidscampus waar je terecht kunt voor alles wat met gezondheid te maken heeft en omgeven wordt door een groene oase van rust.