BEKIJK - Eeuwenoude archeologische vondsten in Namen onder de modder na wateroverlast: "Jaren nodig om dit te redden"

Extra probleem door de hoge vochtigheid in de ruimtes: de labels met info en referentienummers die op de objecten hangen, dreigen los te komen, waardoor veel informatie verloren kan gaan. Hoe groot de schade is, is nog onduidelijk.

"Dit terrein werd niet beschouwd als een overstromingsgebied. De schade is nu zo groot dat we niet in staat zullen zijn opnieuw in het gebied te investeren," zegt Florence Noirehomme, wetenschappelijk directeur van Awap, het Waalse erfgoedagentschap. "We zullen een nieuwe locatie moeten zoeken, bij voorkeur ver weg van een rivier."