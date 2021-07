Na tekort aan fietsen, nu ook tekort aan wandelschoenen en tentjes: "Maandenlange wachttijd"

Ondanks het kwakkelweer gaan we nog altijd massaal naar buiten om te wandelen. Dat merkt ook Heikki Put van kampeer- en buitensportwinkel Kariboe in Hasselt. "We hebben al een grote drukte achter de rug en die lijkt niet binnenkort tot een einde te komen." Put merkt vooral dat er veel vraag is naar wandelschoenen. "Veel mensen zijn tijdens de coronacrisis beginnen te wandelen of hebben het wandelen herontdekt", vertelt ze bij Radio 2 Limburg. "Daardoor is er een grote vraag naar wandelschoenen."