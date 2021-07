Franse president Macron: "Frankrijk heeft een schuld tegenover Polynesië wegens schade door kernproeven"

In Frans-Polynesië wordt gemengd gereageerd op de uitspraken van Macron. De lokale regeringsleider Edouard Fritsch is blij dat de Franse president "eindelijk de waarheid erkent na 25 jaar stilzwijgen". De verenigingen van slachtoffers en de onafhankelijkheidsbeweging van Polynesië vinden dat "Macron geen echte verontschuldigingen heeft aangeboden" en spreken over "demagogie".

Macron pareerde die kritiek: hij merkt op dat Parijs jaarlijks 1,5 miljard euro besteed in Frans-Polynesië en dat 600 miljoen euro extra is uitgegeven voor de bestrijding van de coronacrisis. Hij belooft ook meer geld voor investeringen in de economie en in de Polynesische cultuur.