Man probeert koksmes binnen te smokkelen in gerechtshof Mechelen

In het gerechtshof van Mechelen is vanmiddag een gewapende man uit Bornem gearresteerd. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en is ook aan onze redactie bevestigd. De man had eerder al bedreigingen geuit naar het gerecht. Bij het binnengaan werd hij gecontroleerd en bleek dat hij een groot koksmes in zijn rugzak had verstopt. De man werd onmiddellijk gearresteerd.