Meer meldingen van muggenoverlast: "Indicator dat er inderdaad meer muggen zijn"

Tot daar de probleemstelling, of de vaststelling zo u wil. Nu volgt de mogelijke verklaring. "Het weer van de afgelopen tijd - vorige week lekker warm en de week daarvoor heel veel regen - is de ideale combinatie om veel muggen te hebben. De regen zorgt ervoor dat er veel stilstaand water is waarin muggen hun eitjes kunnen leggen en warme temperaturen zorgen ervoor dat muggenlarven zich sneller gaan ontwikkelen."

Delang kan nog niet zeggen dat nieuwe muggensoorten deze zomer u het leven zuur maken. Hoe dan ook hebben we in ons land sowieso alo 24 verschillende muggensoorten, waarvan de gewone steekmug veruit het vaakst voorkomt (60 procent van alle muggensoorten).

Zijn de muggen deze zomer agressiever? Dat kan. "Het heeft te maken met de hogere temperaturen van vorige week, waardoor muggen actiever zijn en de vrouwtjes op zoek gaan naar een gastheer voor bloed", legt Leen Delang uit. "Ze hebben dat bloed nodig om eitjes te kunnen leggen."