Meise heeft een kattenvanger: "In de zomer worden veel katten aan hun lot overgelaten"

"Afgelopen week is er elke dag wel al iets gebeurd. Vrijdag werd een kat gevonden, zaterdag is er op de Merchtemsesteenweg eentje gevonden met vijf kittens en ook zondag ben ik opgebeld voor een kat van de Ossegemstraat die maandagmorgen gesteriliseerd is. Ook gisterenavond rond 20 uur is een kater op de dool in Imde binnengekomen voor een sterilisatie, die droeg geen chip." zegt Leemans . "Als die katten binnen de drie weken niet geregistreerd is van wie ze is, dan worden ze ter adoptie aangeboden in Wolvertem."