Minister van Binnenlandse Zaken Verlinden wil in de toekomst federale agenten blijven inzetten aan de kust

Vorig jaar al kregen verschillende kustgemeenten ondersteuning van de federale politie, maar minister Annelies Verlinden (CD&V) wil die agenten flexibeler kunnen inzetten. Op dit moment krijgt onder andere de politie van Oostende bijstand van de federale agenten, omdat het daar in de zomer erg druk kan zijn. Maar ze moeten er ook voor zorgen dat er geen rellen uitbreken, zoals vorig jaar in Knokke-Heist, Blankenberge en Oostende.

Omdat de situatie aan zee elke dag anders kan zijn, moeten de federale agenten volgens minister Verlinden op een flexibele manier ingezet kunnen worden. "De kustbezetting is erg afhankelijk van het weer of van bepaalde evenementen aan zee. We zullen met de federale politie en de betrokken politiezones bekijken hoe we in de toekomst nog beter kunnen inspelen op die afwisselende elementen."