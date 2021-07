Mysteries ontrafeld: het onwaarschijnlijke verhaal van een vliegtuigcrash in Essene 

Over het verhaal van een vliegtuigcrash in Essene is minder terug te vinden. Ook bij de meeste inwoners van Affligem is het verhaal niet bekend. Het zou dan ook gaan om een crash tijdens de Tweede Wereldoorlog, wat al 80 jaar geleden is. In het plaatselijke woonzorgcentrum zijn er wél enkele bewoners die zich de crash herinneren.

Beluister de getuigenissen van de bewoners van het woonzorgcentrum: