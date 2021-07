Natste juli in meer dan 40 jaar in Ukkel

De meeste regenval in juli dateert van 1942, toen 196 millimeter regen werd gemeten in Ukkel. De natste maand ooit was augustus 1996 met 231 millimeter.

Het KMI ving dan weer de meeste regen in 30 dagen tijd in Ukkel op tussen 21 juni en 20 juli 1980: 241 millimeter. Toen viel er in de Hoge Venen zelfs 343 millimeter regen.