Nederlandse coronascepticus Willem Van Engel daagt Marc Van Ranst voor rechter voor laster en eerroof

Viroloog Marc Van Ranst is voor de rechter in Mechelen verschenen voor laster en eerroof, na een klacht van de Nederlander Willem Engel. Hij is de oprichter van Viruswaarheid, een actiegroep die het Nederlandse, maar ook Belgische coronabeleid zwaar bekritiseert. Engel zegt dat Marc Van Ranst hem in een interview onterecht een virusontkenner en oplichter heeft genoemd, en dat hij en zijn actiegroep in een slecht daglicht worden geplaatst.