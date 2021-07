Nieuwe luchtbeelden én kaarten van rampgebieden na noodweer helpen hulpdiensten en heropbouw vooruit

"We hoorden via ons netwerk dat het voor de hulpdiensten moeilijk was om een overzicht te krijgen van de ravage", vertelt Ingrid Vanden Berghe, de grote baas bij het NGI. "We hebben dan vanuit onze rol contact genomen met het crisiscentrum en het antwoord was: er is beeldmateriaal nodig. De beschikbare satellietbeelden waren veel te grofmatig, bij goed weer hebben we dan heel gedetailleerde luchtfoto's laten maken."