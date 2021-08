Ongeval met lekkende vrachtwagen op E17 richting Gent zorgt voor anderhalf uur file

Rond 14 uur deze middag week een vrachtwagen af van zijn rijvak op de E17 richting Gent. De vrachtwagen slipte en kwam met de rechterwielen in de graskant naast de pechstrook terecht. De bestuurder probeerde het manoeuvre te corrigeren, maar reed daardoor tegen de middenberm. Door de botsing belandde de vrachtwagen schuin over de 3 rijstroken van de snelweg heen. Daarbij scheurde hij zijn brandstoftank en verloor hij tientallen liters diesel. De snelweg werd even helemaal afgesloten zodat de brandweer de olie kon opruimen. Het verkeer dat richting Antwerpen reed, werd in Waregem van de E17 geleid.

Sinds 16 uur is er weer verkeer mogelijk op de linkerrijstrook. Het is er momenteel anderhalf uur file. Het was al aanschuiven vanaf Deerlijk, dus de hinder zou nog even kunnen duren. De vrachtwagenchauffeur raakte gelukkig niet gewond. Maar waarom de chauffeur van zijn rijvak afweek is nog niet bekend.