Oostende ontwaakt met duizenden papieren bloemen op het strand: "Er is weer kleur en hoop"

Met De Grootste Bloemenzee willen Ketnet en Theater aan Zee de aandacht vestigen op de kleurrijke papieren strandbloemen. Dat traditionele spel voor kinderen is erkend als immaterieel erfgoed in Vlaanderen. Caroline Pauwels, de rector van de VUB en TAZ-curator, nam het initiatief: “Met deze bloemenzee wilden we een moment van verbinding creëren en dat is gelukt! Het resultaat is een prachtige bloemenzee. Zo veel kleurrijke creaties bij elkaar, gemaakt over generaties en culturen heen. Ik heb veel enthousiasme gezien de afgelopen weken. En ook veel unieke bloemen! Na een periode waarbij we allemaal connectie hebben gemist, is dit resultaat hartverwarmend.”

De voorbije weken brachten vele mensen in Vlaanderen en Brussel papieren bloemen naar de winkels van Dreamland en Colruyt. Vanmorgen vroeg werden ze zorgvuldig op het strand geplant. Kinderen en voorbijgangers mogen de kleurrijke strandbloemen plukken om mee naar huis te nemen of om een winkeltje met schelpenruil te openen op het strand. Ook de artiesten, die dit jaar in première gaan op het theaterfestival krijgen een papieren ruiker cadeau.