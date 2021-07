Oproep voor eerste grote schoonmaakactie aan oevers van de Maas in Limburg

De eerste grote opruimactie vindt plaats op zaterdag 31 juli. Wie komt meehelpen krijgt een grijper, vuilzakken en handschoenen. De gemeentes aan de Maas willen liever zelf een grote opruimactie organiseren en roepen ook op om niet op eigen houtje zwerfvuil langs de Maas te gaan rapen. Dat heeft onder andere met de veiligheid te maken want op sommige plaatsen kan je makkelijk vanop de oever in de Maas vallen. Tijdens de opruimactie zullen de veiligheidsdiensten in ieder geval in de buurt zijn.

Wie wil meehelpen moet wel inschrijven. Meer info over de opruimacties in Maaseik, Lanaken, Dilsen-Stokkem en Maasmechelen vind je door op de gemeente te klikken.