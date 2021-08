Politie pakt twee gewelddadige criminelen op na dubbele home-invasion

De twee daders sloegen te voet op de vlucht en probeerden veertig minuten later opnieuw toe te slaan in een woning in de nabijgelegen Nevelestraat. De inbreker gooide een raam van de badkamer stuk en kwam oog in oog te staan met de gewekte bewoner. Die kon de verdachte terugduwen in de badkamer, waarop die via het kapotte raam naar buiten wegliep. De politie Deinze-Zulte-Lievegem kwam meteen ter plaatse en kon vrij snel een eerste dader oppakken. Hij probeerde zich te verstoppen in het struikgewas lange de Grote Merestraat in Hansbeke.