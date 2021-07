Provinciale domeinen Puyenbroeck en De Gavers gaan kinderen uit Waalse rampgebieden opvangen

De provincie Oost-Vlaanderen gaat kinderen uit getroffen gebieden door watersnood opvangen in de recreatiedomeinen Puyenbroeck in Wachtebeke en De Gavers in Geraardsbergen. Daar zullen ze samen mogen deelnemen aan activiteiten die worden opgezet door vrijwilligers. "We willen ook luisteren naar hun verhalen als ze daar nood aan hebben", zegt initiatiefnemer Thierry Van Hecke.