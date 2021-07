Dusty Hill (72), bassist van rockgroep ZZ Top, overleden: "Diep bedroefd over verlies van ons maatje"

Joseph Michael "Dusty" Hill zoals de bassist van de rockgroep voluit heet, is geboren in Dallas. Hij stapte als jonge twintiger in de muziek samen met zijn broer Rocky als gitarist, en Frank Beard op drum. Na het vertrek van Rocky, doopte de groep Moving Sidewalks zich om tot ZZ Top, met gitarist Billy Gibbons aan boord als frontman. In die bezetting bestaat de Amerikaanse rockgroep ZZ Top als trio al sinds 1970.

ZZ Top is een grote naam in de rockwereld. De groep is in 2004 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Muziekmagazine Rolling Stone nam Dusty Hill ook op in hun lijst van 100 beste gitaristen aller tijden.

Van een klassieke bluesrockgroep in de jaren 70 evolueerde ZZ Top naar een meer commercieel hardrockgeluid in de jaren 80 en 90, waar ook Dusty Hill als toetsenist zijn aandeel in had. De wereldwijde doorbraak kwam er met hits als "Gimme All Your Lovin'" en "Sharp Dressed Man".

Dusty Hill was de vaste bassist van ZZ Top en zong de tweede stem in tal van nummers. Hij schreef ook mee aan de muziek van de groep. Met zijn lange baard, hoed en donkere zonnebril was hij een opmerkelijke verschijning op het podium, met de nodige rock-'n-roll.