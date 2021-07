Slagbomen voor 5 lange Vlaamse tunnels om ze af te sluiten bij incidenten

De 5 tunnels zijn gekozen omdat ze langs de belangrijkste internationale verkeersassen liggen in Vlaanderen voor personen- en goederenvervoer, het zogeheten TERN-netwerk (Trans Europese vervoersnetwerk).

"Als er bijvoorbeeld een brand ontstaat in een tunnel, dan is de rookontwikkeling erg gevaarlijk", zegt Erik Sclep van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Bobendien is de ruimte voor hulpdiensten in een tunnel veel beperkter. Dus we willen bij onheil zo weinig mogelijk mensen in die tunnel om de risico's te beperken en de hulpdiensten makkelijker hun werk te laten doen."