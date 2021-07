Slipknot-oprichter en -drummer Joey Jordison (46) overleden

"Joeys dood laat ons achter met een gebroken hart en een gevoel van onbeschrijfelijk verdriet", staat in een verklaring. "Degenen die Joey kenden, herinneren zich zijn gevatte humor, zijn warme persoonlijkheid, zijn gigantische hart en zijn liefde voor alles wat met familie en muziek te maken heeft."

Jordison stichtte Slipknot in 1995 samen met Shawn Crahan en Paul Gray, in Des Moines, Iowa. In december 2013 verliet hij de groep. De drummer liet - zonder het met die exacte woorden te zeggen - verstaan dat hij uit de band was gezet.

In 2016 raakte bekend dat de drummer aan myelitis transversa leed, een ziekte waarbij het ruggenmerg ontstoken raakt. Daardoor verloor hij voor enige tijd de controle over zijn benen. Desondanks speelde Jordison nog in verschillende bands. Zo viel hij ook in bij Metallica en Korn, toen de drummers daar verstek moesten geven.

Slipknot werd eind jaren 90 populair en pakte uit met een duister imago; de bandleden treden altijd gemaskerd op. Slipknot verkocht wereldwijd miljoenen platen. De band is een vaste gast op Graspop Metal Meeting (zes passages) en stond eerder ook op Pukkelpop. Ze braken door in 2000 met Wait & Bleed. Bassist Paul Gray overleed in 2010 aan een overdosis.