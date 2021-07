Stad Antwerpen deelt tijdens "kwakkelzomer" 10.000 regenponcho's uit: "Ook in de regen welkom op onze terrassen" 

De zomer van 2021 is tot nu toe heel nat geweest. Dat zette de toeristische dienst van de Stad Antwerpen ertoe aan om 10.000 regenponcho's uit te delen. De Antwerpse regenponcho’s zijn gemaakt in de stadskleuren met bijpassende symbolen zoals Antwerpse handjes en het logo van de stad. Volgens schepen Koen Kennis (N-VA) hoeft er niemand weg te blijven uit Antwerpen omdat het regent. "Om dat duidelijk te maken delen we 10.000 poncho’s uit om aan te geven dat je in onze stad altijd terecht kan onze terrassen – weer of geen weer."