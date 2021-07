Niet in elk ziekenhuis vielen evenveel coronadoden, hoe komt dat? "Onderzoek dringt zich op"

Eerst even naar de cijfers: in Vlaanderen is 16,5 procent van de coronapatiënten in het ziekenhuis overleden. In Wallonië is dat 20,4 procent en in Brussel 18,2 procent.

Op intensieve zorg liggen de sterftecijfers in alle drie de gewesten hoger, maar ook dan zijn er regionale verschillen. In Vlaanderen overleed 30,6 procent van de coronapatiënten op intensieve. In Wallonië is dat 40,9 procent en in Brussel 39,6 procent.