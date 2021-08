Dan toch geen ballonfestival op Grote Markt tijdens Vredefeesten in Sint-Niklaas

Volgens Somers was het onbegonnen werk om het ballonfestival in de binnenstad te organiseren. "Als we ballonnen laten opstijgen vanop de Grote Markt, dan moeten we het volledige centrum beschouwen als evenementzone. Met speciale ingangen, uitgangen en aangepaste zones voor mensen die geen Corona-safe-ticket hebben. Zoiets kan je wel organiseren op een afgebakend gebied, maar niet in het volledige stadscentrum."

Waar de ballonnen dan wel opstijgen, dat zullen enkel de piloten en passagiers weten, want helaas kan het publiek het spektakel nog niet van dichtbij meemaken. "Voor het tweede jaar op rij geen ballonnen op de Grote Markt... Mijn hart bloedt een beetje", zegt de schepen. Al zullen de Sint-Niklazenaars de ballonnen wel kunnen zien, want er zullen zo veel mogelijk ballonnen over de stad vliegen, als de weersomstandigheden dat toelaten.