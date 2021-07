Twee 100-jarigen in Mechels woonzorgcentrum: "Geheim om oud te worden? Boerenbrood, goede boter en een glaasje wijn"

Vandaag is het in het woonzorgcentrum Milsenhof in Mechelen een groot feest, want maar liefst twee inwoners zijn er 100 jaar geworden. Maria Vandenbussche baatte 60 jaar lang een snack- en sandwichbar uit in Brussel, maar verhuisde dan naar Mechelen voor haar zoon. "Ik heb hier veel mooie momenten beleefd", vertelt ze.