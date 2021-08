Twee jaar cel voor man die vriendin probeerde neer te steken in centrum Mechelen

De rechter in Mechelen heeft een jongeman van 18 veroordeeld voor poging tot doodslag. Hij kreeg vorige maand ruzie met zijn vriendin op de Leermarkt in Mechelen. Kort daarna probeerde hij haar twee keer in haar hals te steken met een scherp voorwerp, vermoedelijk een sleutelbos. De vrouw liep een snijwonde op aan haar hals. De man krijgt 2 jaar cel, voor een groot deel met uitstel.