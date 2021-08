Vaccinatiecentrum RupeLaar in Niel verhuist vandaag naar nieuwe locatie

Het vaccinatiecentrum RupeLaar in Niel verhuist naar een nieuwe locatie. Tot vandaag was het gevestigd in het innovatiecentrum van het Wetenschapspark in Niel. Maar vanaf morgen moeten inwoners van Niel, Aartselaar, Hemiksem, Schelle en Boom naar een leegstaande kleuterschool in het centrum van Niel. Daar zullen onder meer jongeren hun prik krijgen, vertelt coördinator Gunther D'hanis op Radio 2 Antwerpen. “De jongste was net één dag voor het verzenden van zijn uitnodiging 12 jaar geworden.”