Vader Remco Evenepoel over kritiek op zijn zoon: "Kwetst en is nefast voor mentale welzijn"

Patrick roept intussen op om op te letten met de vele kritiek die niet alleen zijn zoon, maar ook andere sporters over zich heen krijgen. "We kijken verwonderd als Simone Biles zich terugtrekt uit de teamfinale op de Olympische Spelen of wanneer de Japanse tennisster Naomi Osaka even de knop omdraait en zegt dat het voor even gedaan is. Het gaat hier nog altijd om gewone mensen die heel wat kritiek moeten slikken. Mensen moeten beseffen dat dit niet goed is voor het mentale welzijn van de sporters. Ik vraag hen dan ook om eens goed na te denken over de gevolgen voor de sporters en voor de ouders. Stel je voor dat dat gaat over je eigen kind, dat kwetst, dat doet pijn."