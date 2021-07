Eén van de twee laatste vermisten na overstromingen in ons land teruggevonden

De man uit Verviers werd gisteren in de loop van de namiddag teruggevonden in Trooz, in de provincie Luik. Hij werd geïdentificeerd als een van de twee personen die nog vermist waren na de watersnood van midden juli in Wallonië.

"De man is helaas overleden. Er zijn intussen 38 slachtoffers geïdentificeerd, die de zware overstromingen in ons land niet overleefd hebben", zegt An Berger van de federale politie. "Nu die man is teruggevonden wordt er nog 1 persoon vermist, het gaat om een vrouw."

De federale politie spreekt dus over een officieel dodental van 38 mensen. De Waalse regering had het dinsdag op een persconferentie over 41 slachtoffers. Hoe het komt dat die cijfers uiteenlopen, is niet meteen duidelijk.