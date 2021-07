Wateroverlast zindert na bij vissers in Halen en Lummen: "We zijn meer dan duizenden kilo's vis kwijt"

Door de wateroverlast van afgelopen weken is er heel wat vissterfte in Halen en Lummen. Het probleem speelt zich vooral af in de weilanden rond de Demer en het Schulensmeer. Jos Eykens van de viswerkgroep voorspelt dat er nog veel sterfte zal volgen in de Demer zelf. “Er is zo weinig zuurstof in de rivieren, we gaan nog massa's vissen zien sterven.”