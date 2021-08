Wielerwedstrijd Herman Vanspringels Diamond gaat wel door op 15 augustus: "We willen jonge wielrenners kansen geven" 

Dit jaar is het de 33e editie van de koers. “Door corona hebben we ons wel moeten aanpassen, normaal rijden we van stad tot stad, nu hebben we gekozen om in Vorselaar te blijven. Daardoor hebben we ook minder seingevers nodig.” De organisatie mikt op zo'n 1.000 toeschouwers, vertelt Vervoort. “In de aankomstzone mogen we maximaal 400 mensen toelaten, uiteraard met mondmasker.”