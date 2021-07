Uitbaters plannen rechtszaak tegen Delhaize na slechte bevoorrading: "Soms blijven winkelrekken leeg"

Klanten die recent nog in een Delhaizewinkel zijn geweest, hebben het misschien zelf ook al gemerkt. Hier en daar staan er winkelrekken leeg. Volgens de belangenvereniging van zelfstandige winkeluitbaters, Buurtsuper.be, kampt de supermarktketen met bevoorradingsproblemen die maar niet opgelost geraken. De vereniging wil daarom juridische stappen ondernemen.

"De voorbije week ging het voornamelijk om problemen met de verse voeding", stelt Luc Ardies van Buurtsuper.be. "Delhaize zelf verwijst dan naar de watersnood in Wallonië, maar de problemen met de bevoorrading bij de zelfstandige winkeluitbaters slepen al veel langer aan. Ze zijn gestart toen een nieuw distributiecentrum werd opgestart."

Dat nieuwe distributiecentrum is volledig geautomatiseerd. En volgens Ardies werkt dat niet naar behoren, waardoor leveringen uitblijven. "En het is veel erger dan vrachtwagens die niet op tijd komen of niet leveren, onze leden klagen ook over het feit dat ze niet kunnen bestellen wat ze denken te kunnen verkopen."

"We krijgen dus heel wat klachten hierover van onze leden. In september gaan we met ons klachtendossier naar de directie van Delhaize. We hebben dat eerder ook al gedaan maar geen gehoor gevonden. We zullen in eerste instantie een compensatie vragen maar wil men daar niet op ingaan, dan starten we een procedure op."

Delhaize zelf wil voorlopig niet reageren.