Zwemzone De Plas in Rotselaar gesloten door blauwalgen

Zwemmen in De Plas in Rotselaar kan voorlopig niet door blauwalgen, want zwemmers kunnen daar ziek van worden. Het is trouwens al de tweede keer op korte tijd dat de zwemzone in Rotselaar gesloten blijft. Door de overvloedige regenval van enkele dagen geleden liepen de strandzone en de ligweide onder en moest de Plas ook sluiten.