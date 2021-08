Diest bindt strijd aan met zwerfvuil: "Geen excuses meer om je afval te laten liggen"

"Heel wat mensen - en vooral jongeren - zijn soms dagelijks bezig met het opruimen van het afval van anderen om het park proper te houden. Maar zoiets blijft niet duren", weet schepen voor Jeugd en Sport Rick Brans (Open Diest). Daarom wil de stad nu actie ondernemen. De vuilnisbakken worden vandaag neergepoot in het Warandepark, in het centrum van Diest. In het park vind je onder andere het stadion van voetbalploeg KFC Diest, verschillende tennisvelden en een skatepark. Zeker tijdens de zomermaanden kiezen veel mensen ervoor om af te spreken in de omgeving van het Warandepark. Maar daardoor blijft er ook geregeld veel afval achter. "De vuilnisbakken hebben opvallende kleuren zodat je ze zeker al van ver ziet staan. Er is geen enkel excuus meer om zwervuil achter te laten."