Eindigt zoektocht naar laatste vermiste, na grote overstromingen? "Als je zoekt om te zoeken, dan heeft het weinig zin"

"Vandaag is er nog volop naar de laatste vermiste persoon op onze lijst gezocht. De voorbije dagen hebben we verschillende verkenningen gedaan, om de twee laatste vermiste personen gericht te zoeken", vertelt Remue. "Eén van die twee vermisten hebben we zo gevonden. Die laatste vermiste is een man die tijdens de ramp verdwenen is vanop een camping in Esneux, bij Luik."

Of en hoelang de zoektocht nog voortgaat, wordt later vandaag bekeken. "We willen nog enkele zoektochten doen langs de boorden van het water. Anderzijds weten we al langer dan vandaag: water is onvoorspelbaar. Zoeken in water is een van de moeilijkste dingen die er is. En zo'n zoektocht is nooit exacte wetenschap", aldus Remue.