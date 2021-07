Amnesty International klaagt buitensporig geweld van politie tegen demonstranten in Colombia aan

In het nieuwste rapport "Cali: in het epicentrum van de repressie" klaagt Amnesty vooral de situatie in de stad Cali aan, maar dat zou representatief zijn voor wantoestanden in de rest van het land. Concreet maakt de politie in Cali systematisch gebruik van dodelijke wapens; traangas, arbitraire opsluiting en foltering van demonstranten.