Van jobstudent in Vlaamse vestiging tot topmanager in VS: Belg gaat klantenbeleving McDonald's leiden

Manu Steijaert is een kind van McDonald's en dat mag je bijna letterlijk nemen. Hij werkte in 1987 al als jobstudent in een Belgisch McDonald's restaurant dat werd uitgebaat door zijn ouders. Sinds 2001 bekleedde Steijaert voor 's werelds grootste fastfoodketen verschillende topfuncties. Hij was onder meer topman van McDonald's in België en Nederland en voor zijn laatste functie stuurde hij McDonald's managementteams aan in 12 verschillende landen.