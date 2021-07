Boek meer dan vijftig jaar te laat teruggebracht naar Schotse bibliotheek

Wie nu het boek zelf wil uitlenen, is eraan voor de moeite. "Je kunt zien dat het boek goed gebruikt is en sommige vlekken op de pagina's suggereren dat iemand de recepten gevolgd heeft om een flink wat avondmalen te maken", zegt Flynn.

"Het boek is helaas niet in zo'n staat dat het weer in de rekken kan worden gezet, maar omdat het een gespreksonderwerp geworden is onder bibliotheekpersoneel, zullen we het op een veilige plaats bewaren."