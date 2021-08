Co-animator Ben heeft autisme: “Mensen met autisme of een andere beperking zijn ook gewoon mensen”

Vandaag is het Dag van de Animator. Een dag waarop alle animatoren in ons land in de kijker gezet worden. Dit jaar zet de Vlaams Dienst Speelpleinwerking (VDS) de co-animatoren extra in de kijker. Dat zijn animatoren met een verstandelijke beperking. Ben Van den Broeck (17) is co-animator op het speelplein van Haacht. “Ik vind het geweldig dat ze ons zo’n kans geven.”