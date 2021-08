Dag van de Animator: Hans Legein doet het al 13 jaar!

Al 13 jaar werkt Hans Legein als animator in Vayamundo in Oostende. "Blijven plakken in het vakantiecentrum", noemt hij het zelf. Wat begon als studentenjob, doet hij nu nog steeds en met plezier. "Een animator moet vooral klantvriendelijk en polyvalent zijn en veel uren willen kloppen", vertelt hij aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Ik weet wel wanneer mijn dag start, maar hoelaat ik kan afsluiten is altijd een gok. Ik kan die bejaarden moeilijk alleen achterlaten op hun wandeling, omdat het tijd is om naar huis te gaan", lacht hij.



Het afgelopen coronajaar heeft Vayamundo enkele periodes de deuren moeten sluiten. "Ik ben een hele periode technisch werkloos geweest. In juni zijn we terug begonnen met activiteiten geven, maar alles binnen de lijnen."

Het vakantiecentrum in Oostende organiseert zowel activiteiten voor kinderen als voor mensen van een rijpere leeftijd. Die laatste groep durft al eens verliefd worden op de animatoren. "Dan willen ze constant een praatje slaan, of vragen ze speciaal mij mee op uitstap. En op de bingoavond zitten ze veel te vroeg in de bar, te wachten op mij, maar misschien zijn ze gewoon verliefd op mijn collega, dat kan ook!"