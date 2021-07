Staatsgreep of reddingsplan: de democratie in Tunesië staat onder zware druk nu de president alle macht in handen heeft

Tunesië is het enige succesverhaal, zo je wil, van de Arabische Lente. Na Tunesië begonnen de revoluties in Egypte, Libië en Syrië. In geen enkel van die landen heeft dat tot enige democratische ontwikkeling geleid. Het was daarentegen de voorbije 10 jaar – meestal - verfrissend om de evolutie in Tunesië te zien na de Jasmijnrevolutie van 2011. Tunesië kreeg een nieuwe grondwet, de meest vooruitstrevende in de regio.

Politiek gezien werd uiteindelijk een semi-presidentieel systeem uitgetekend. Waarbij de president de macht deelt met de premier – tot zondag was dat de onafhankelijke Hicham Mechichi- en de parlementsvoorzitter – dat is Rachid Ghannouchi, partijleider van de grootste partij Ennahda, een gematigd islamistische partij. Die machtsdeling blijft aanleiding voor veel discussie maar het land kwam nooit in een te grote neerwaartse spiraal terecht omdat er altijd gepraat werd, compromissen werden gesloten en nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

